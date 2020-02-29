بلدية بولو التركيّة توفر حافلات لنقل السوريين إلى الحدود اليونانية

2020/02/29 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية بولو “تانجو أوزكان” أمس الجمعة، عن توفير حافلات نقل للاجئين السوريين المقيمين في الولاية من أجل نقلهم إلى النقاط الحدودية مع اليونان.ويهدف رئيس البلدية من خلال

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