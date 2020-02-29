قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 14:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة القطرية إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من إيران مؤخرا.وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمر، الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليًا في إيران.وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية، جاء قرار الشيخ تميم بن حمد "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" في إيران.

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