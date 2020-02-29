اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين على الحدود التركية

2020/02/29 | 14:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اندلعت اشتباكات، السبت، بين الشرطة اليونانية والمهاجرين أثناء منعها ٤ آلاف مهاجر غير شرعي من الدخول عبر الحدود مع تركيا.وأظهرت لقطات حية لتلفزيون "سكاي" باليونان إطلاق الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين كانت ترشقها بالحجارة.ولا تسمح السلطات لوسائل الإعلام بالاقتراب من الجانب اليوناني للحدود وتبقيها على مسافة نحو كيلومتر.والجمعة، عززت اليونان إجراءات المراقبة على الحدود البحرية والبرية مع تركيا بعد التطورات التي وقعت الليلة الماضية في إدلب السورية.جاء ذلك ردا على ما أعلنه مسؤول تركي رفيع المستوى أن بلاده اتخذت قرارا بعدم التصدي لمحاولات هجرة اللاجئين السوريين صوب أوروبا برا وبحرا.

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