أردوغان يعلّق على أوضاع إدلب قبل ساعات من انتهاء المهلة التركيّة

2020/02/29 | 14:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إنِّ قوات بلاده لم تذهب إلى سوريا بدعوةٍ من الرئيس السوري بل من الشعب السوري، وذلك “لحمايتهم من النظام الدموي”، حسب قوله.وشدد الرئيس

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