إصابات مجهولة بكورونا تثير قلقا في الولايات المتحدة

2020/02/29 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أربع حالات.وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة تسجيل ثلاث حالات جديدة في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، وذلك بعد يومين من الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مجهولة المصدر في ولاية كاليفورنيا، ما يزيد من قلق […]

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