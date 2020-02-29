من أستاذ جامعي الى صانع لسموم داعش.. تعرف على قصة أبو قتادة

2020/02/29 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب، الخميس الماضي، اعترافات أحد قادة ما يسمى بديوان التطوير والتصنيع العسكري في تنظيم داعش الإرهابي حيث كان يشغل منصب أحد مسؤولي ديوان التطوير […]

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