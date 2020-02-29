الكشف: مخطط إسرائيلي لضرب حزب الله في لبنان

2020/02/29 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعات:كشفت مجلة “نيوزويك” عن مخطط إسرائيلي لضرب حزب الله، الذي يعتبر أهم شريك لإيران في الشرق الأوسط، كجزء من إستراتيجية جديدة للضغط على خصمها.وقالت المجلة، إن إيران تعلم […]

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