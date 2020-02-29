شاهد : أحمد السقا يدخل بنوبة بكاء

2020/02/29 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دخل الفنان المصري أحمد السقا، في نوبة بكاء خلال مقابلة متلفزة على الهواء ببرنامج “التاسعة” الذي تقدمه الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري، حيث ظهر في مقطع فيديو مدير أعماله محمد حسن، والذي تحدث عنه بكلمات أثرت في أحمد السقا كثيرا.وقال محمد حسن، إن أحمد السقا بالنسبة له هو الشخص الأقرب له […]

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