حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

2020/02/29 | 15:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تغيب الفنان المصري عادل إمام، عن حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، والذي كان مقررا أن يحضره أمس الجمعة، إلا أنه أوفد نجله المخرج رامي إمام ليتسلم بالنيابة عنه جائزة الريادة السينمائية التي منحها له المهرجان تقديرا لعطائه الفني الطويل.وفسر رامي إمام، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر […]

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