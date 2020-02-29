الصحة تصدر بياناً جديداً بشأن تشديد إجراءاتها في المطارات والمنفاذ الحدودية بخصوص ’’كورونا’’

2020/02/29 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، السبت (29 شباط 2020)، بياناً جديداً بشأن تشديد إجراءاتها في المطارات والمنافذ الحدودية بخصوص فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن "اجراءات وزارة الصحة بالدرجة الاولى، هي التركيز على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات".

وأضاف البدر، أن "الوزارة لديها مؤسسات صحية وفرق مدربة مهيأة مجهزة بكل ما تحتاجه بالقرب من كل مطار او كل منفذ حدودي اضافة الى تهيئة مؤسسات صحية لحالات الاحتجاز او الحجر".

وشدد على "التثقيف والتوعية الصحية حول مرض كورونا وطرق الوقاية من انتقال هذا الفايروس من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد".

وكان وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، أصدر الثلاثاء (25 شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ترأس اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة ".

واضاف البيان أن "مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول (تايلند، كوريا الجنوبية، اليابان، ايطاليا، سنغافورة)".

وتابع: "يستثنى من الاجراءات اعلاه على ان يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة العراقيين الوافدين من الدول المذكورة، الاشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية وتدقيق تأشيره دخول الوافدين الى الدول المشار اليها في اعلاه من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الاربعة عشر يوما الماضية".

واردف أن "اللجنة تهيب العراقيين كافة بعدم السفر الى الدول المشار اليها ومراجعة وزارة الصحة لموقف الاجراءات المذكورة وبشكل يومي وحسب المستجدات وعلى مدار الساعة واستنفار كافة موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام وتمنع التجمعات في كافة ارجاء محافظة النجف وعدم السفر من والى محافظة النجف الاشرف الا في حالات الضرورة القصوى فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات الا في الحالات الضرورة القصوى كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات الغير ضرورية في عموم جمهورية العراق".

ولفت البيان إلى أن "علاوي أكد على اهمية متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة للاحتكار ورفع الاسعار وتوحيد لغة الخطاب الاعلامي وتخول شبكة الاعلام العراقي في قضايا التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لوزارة الصحة والبيئة ".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت (29 شباط 2020)، استلامها 75 ألف كمامة كدفعة أولى من وزارة الصناعة والبيئة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، أعلنت عن التزام موظفيها ب

بغداد اليوم- ميسان

كشف مدير عام دائرة صحة ميسان، علي محمود العلاق ، الجمعة (28 شباط 2020)، نتائج الفحص المرسل إلى المختبر المركزي لعائلة تعاني من التهاب حاد في الجهاز التنفسي كانت قادمة من إيران.

وقال العلاق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

غرّد المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، الأربعاء (26 شباط 2020)، بشأن جلسة التصويت على الحكومة المرتقبة، والتي من المزمع التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية التي من المقرر عقدها يوم غد.

وقال علاوي في تغريدة على منصة &qu

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