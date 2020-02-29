برشلونة يرد بقوة على كورتوا بعد أن قلل من قيمة ميسي

2020/02/29 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

رد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، السبت (29 شباط 2020)، بقوة على التصريحات التي أدلى بها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد قبل ساعات، والتي أكد فيها أن ليونيل ميسي مثل أي لاعب آخر بالنسبة إليه.

وحاول حارس المرمى البلجيكي إشعال الأجواء قبل مباراة الكلاسيكو التي ستقام مساء يوم غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ كورتوا الحرب النفسية بالتقليل من تألق ميسي، حيث أكد بأن النجم الأرجنتيني مثل أي لاعب آخر بالنسبة له وقال " ندرسه كما لو كنا ندرس لاعباً في صفوف سيلتا فيجو أو ليفانتي، ليس هناك فرق".

وقام فريق برشلونة الإعلامي برفع فيديو مدته دقيقة واحدة عن الأهداف التي سجلها ليو ميسي في مرمى الحارس تيبو كورتوا، خلال الفترة التي قضاها كلاعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول الترتيب العام من الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 55 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وهو ما يؤكد أهمية المعركة المقررة في لقاء الغد.

بغداد اليوم- متابعة

أكد نادي بيانيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، السبت (29 شباط 2020)، أن 3 لاعبين من فريقه تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال النادي الذي

بغداد اليوم - خاص

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الإسبانية بشكل خاص لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم غد الأحد، وذلك في قمة الجولة 26 من بطولة الليغا.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتص

بغداد اليوم/ خاص

أكد المنسق الاعلامي لمنتخب العراق بكرة القدم، محمد خلف، السبت (29 شباط 2020)، نقل مدير الفريق باسل كوركيس الى إحدى مستشفيات أربيل، بسبب مشاكل في القلب.

وقال خلف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير الفريق باسل كوركيس، وأثناء

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