ناد إيطالي يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا

2020/02/29 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد نادي بيانيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، السبت (29 شباط 2020)، أن 3 لاعبين من فريقه تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال النادي الذي يتخذ من مدينة سيينا مقرا له، في بيان: في الوقت الحالي، هناك أربعة مصابين، ثلاثة لاعبين ومسؤول في الفريق".

والمصاب الأول هو لاعب بدأ يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والصداع، يوم السبت الماضي، عندما كان الفريق في مدينة أليساندريا للعب مباراة ضمن إحدى البطولات.

ووضع اللاعب الثاني في الحجر الصحي بمنزله رغم عدم ظهور أي أعراض، واللاعب الثالث يعاني من حمى طفيفة.

وتابع البيان: "الشخص الرابع الذي تأكدت إصابته بالفيروس هو أحد مسؤولي النادي الذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى في سيينا، بعد معاناته من ليلة بلا نوم بسبب الحمى".وأضاف الفريق: "يقبع جميع اللاعبين والموظفين الفنيين والمديرين الذين رافقوا الفريق خلال الرحلة في الحجر الصحي لمدة 15 يوما".

وتبرز إيطاليا كبؤرة لعدوى فيروس كورونا في أوروبا، بعد أن ارتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 21 حالة، وتم تسجيل أكثر من 800 إصابة.

بغداد اليوم - متابعة

رد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، السبت (29 شباط 2020)، بقوة على التصريحات التي أدلى بها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد قبل ساعات، والتي أكد فيها أن ليونيل ميسي مثل أي لاعب آخر بالنسبة إليه.

وحاول حارس المرمى البلجيكي

بغداد اليوم - خاص

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الإسبانية بشكل خاص لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم غد الأحد، وذلك في قمة الجولة 26 من بطولة الليغا.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتص

بغداد اليوم/ خاص

أكد المنسق الاعلامي لمنتخب العراق بكرة القدم، محمد خلف، السبت (29 شباط 2020)، نقل مدير الفريق باسل كوركيس الى إحدى مستشفيات أربيل، بسبب مشاكل في القلب.

وقال خلف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير الفريق باسل كوركيس، وأثناء

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