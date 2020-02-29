تأجيل موعد مهرجان البحرين السينمائي بسبب فيروس كورونا

2020/02/29 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل موعد مهرجان البحرين السينمائى بسبب فيروس كورونا (المستقلة) – منى شعلان/ قررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك التزاما بتوصية وزارة الداخلية البحرينية وكذلك استجابة لقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بتعليق كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين ابتداء من اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا حفاظًا منها على سلامة الجميع.[…]

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