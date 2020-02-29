2020/02/29 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا (المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل 5 مباريات بالدوري المحلي، من بينها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل. وقال الاتحاد في بيان رسمي إنه تقرر تأجيل 5 مباريات من الجولة 26 بالدوري الإيطالي، وهي يوفنتوس ضد إنتر […]

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