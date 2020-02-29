سمير حنا خمورو - جوائز سيزار للأفلام الفرنسية في ظل احتجاجات حاشدة

2020/02/29 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو أقيم حفل توزيع جوائز سيزار الفرنسية للأفلام مساء يوم الجمعة في باريس، ولكن في ظل مظاهرات وانتقادات شديدة من قبل جمعيات نسوية، وجزء واسع من الراي العام لترشيح فيلم انا اتهم J accuse للمخرج رومان بولانسكي Roman Polanski، المتهم بالاغتصاب فتاة بعمر 13 سنة، وقد سبق وان اتهم منذ سنوات عديدة في اميركا وحكم علية واستطاع الهرب ولكنه لم يستطع ان يدخل اميركا منذ ذلك الوقت.واضطر بولانسكي للغياب عن الحفل، وق......

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