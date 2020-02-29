كاظم الحناوي - عنصرية الكورونا: تعيش الأصيلة ويموت بالرجال

2020/02/29 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي صدقت مطربة الشرق أم كلثوم وهي تصدح بحنجرتها : هل رأى الحب سكارى مثلنا ..كم بنينا من خيال حولنا ..الخيال بصورة الفارس الذي يمتطي صهوة جواده لم يعد له مكان في مخيلة المرأة وتلك الحبيبة التي تنتظر عند ظل شجرة قد نساها الرجل ربما لقلة الوفاء...قبل كل شيء أنا هنا أطرح تساؤلات بسيطة لإيضاح ما يحصل حول الحب وضريبته والتغييرات الحاصلة عليه عند الكوارث والنكبات.البعض يربط المرأة بالطعام ، ويستشعر ......

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