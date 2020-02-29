سائرون: مقترح بتخويل علاوي لتجديد الثقة لوزراء نجحوا في الحكومة المستقيلة

2020/02/29 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف سائرون اليوم السبت، عن مقترح بتخويل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تجديد الثقة لوزراء نجحوا في الحكومة المستقيلة.

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