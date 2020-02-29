شرطة ذي قار تلقي القبض على قاتل الشيخ عبد الصاحب سعدون

2020/02/29 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت القبض على قاتل الشيخ عبد الصاحب سعدون الياسين المشلب.

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