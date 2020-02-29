الحوثي: الأحرار صنعوا صواريخاً جبارة وعلى النظامين الإماراتي والسعودي إيقاف العدوان

2020/02/29 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تباهى عبدالملك بدر الدين الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، بقدرات صواريخ الدفاع الجوي، موجها في الوقت ذاته ما وصفه بالنصيحة للسعودية والإمارات.وقال الحوثي، في خطاب نقله موقع “أنصار الله”، أنه “رغم الحصار وانعدام الموارد المالية أتى الأحرار ليصنعوا القدرات العسكرية التي دمرها النظام السابق”، مشيرا إلى أن “صواريخ الدفاع […]

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