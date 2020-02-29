بعد إصابة حفيد “خامنئي” بالفيروس.. “كورونا” يُهاجم “حوزات” العراق

2020/02/29 | 15:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن حفيد المرشد الإيراني #علي_خامنئي، أُصيب بفيروس ’’#كورونا’’، بعد انتشار المرض في عدد من محافظات إيران.ونقلت وسائل إعلام إيرانية،

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