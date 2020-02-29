تهاوي الأسواق العالمية بسبب الانتشار الواسع لفيروس “كورونا”

2020/02/29 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة من جديد تقود تطورات فيروس كورونا يوما عاصفا في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الجمعة مع تسجيل أسهم العالم أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية 2008.واستمر عدد الإصابات بالفيروس المميت في التسارع خارج الصين مما ينذر بتفاقم الأزمة مع وصول إجمالي المصابين عالمياً لأكثر من 82 ألف شخص من بينهم 78.8 ألف […]

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