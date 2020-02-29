الحشد الشعبي لـ”العهد نيوز”: مقتل 5 من داعش الإرهابي شرقي الفلوجة

2020/02/29 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن امر الفوج الاول للحشد الشعبي لقضاء الكرمة بمحافظة الانبار العقيد محمود مرضي الجميلي، اليوم السبت، عن مقتل 5 من خلايا مجرمي داعش باشتباكات مسلحة شرقي مدينة الفلوجة.وقال الجميلي، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية مسنودة بأفواج الحشد الشعبي والعشائري اشتبكوا مع مجموعة مسلحة تابعة لخلايا مجرمي داعش اثناء […]

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