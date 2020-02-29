ضبط أسلحة مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة

2020/02/29 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، السبت، عن ضبط اسلحة مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت النجدة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “دوريات شرطة نجدة الشعب وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية، تمكنت من ضبط أسلحة مختلفة ضمن منطقة سبع قصور ومنطقة ام الكبر والغزلان”.وأضافت، ان “ذلك جاء […]

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