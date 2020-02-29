كوردستان تعلن نتائج فحوصات أجرتها خلال 24 ساعة الماضية

2020/02/29 | 15:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية

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