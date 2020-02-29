2020/02/29 | 15:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى منفذ المنذرية الحدودي يشهد انخفاضا في اعداد العراقيين العائديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى منفذ المنذرية الحدودي يشهد انخفاضا في اعداد العراقيين العائديين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى منفذ المنذرية الحدودي يشهد انخفاضا في اعداد العراقيين العائديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).