تربية النجف: توجيه المدارس الأهلية بتأجيل الامتحانات إلى إشعارٍ آخر

2020/02/29 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت مديرية تربية محافظة النجف، توجيه المدارس الاهلية في المحافظة بتأجيل الامتحانات الى إشعارٍ آخر، فيما حذرت المدرسة المخالفة بسحب الاجازة منها.وقال مدير عام تربية المحافظة، عادل البصيصي في حديث لصحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “مديرية التربية وجهت وبلغت جميع المدارس الاهلية الموجودة في المحافظة بتأجيل الامتحانات الى اشعار اخر، […]

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