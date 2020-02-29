إصابة 3 لاعبين ايطاليين بكورونا

2020/02/29 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد نادي بيانيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، أن 3 لاعبين من فريقه تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال النادي الذي يتخذ من مدينة سيينا مقرا له، في بيان: في الوقت الحالي، "هناك ثلاثة لاعبين مصابين".

وأضاف: "يقبع جميع اللاعبين والموظفين الفنيين والمديرين الذين رافقوا الفريق خلال الرحلة في الحجر الصحي لمدة 15 يوما".

وتبرز إيطاليا كبؤرة لعدوى فيروس كورونا في أوروبا، بعد أن ارتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 21 حالة، وتم تسجيل أكثر من 800 إصابة.

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