الإعلام الأمني يعلن نجاح خطة تامين زيارة الامامين العسكريين

2020/02/29 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، نجاح خطة زيارة الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في مدينة سامراء بمشاركة أكثر من مليون زائر.وذكر بيان للخلية ، أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة عمليات سامراء على مدار ثلاثة ايّام متتالية ( 26و27و28 شباط 2020) خطة أمنية كبيرة خاصة بزيارة الإمامين العسكريين والسيد محمد "عليهم السلام".وأضاف أن الخطة اشتركت فيها قطاعات قيادة العمليات من ( الجيش والشرطة الاتحادية ، الشرطة المحلية ، الحشد الشعبي ) وبإسناد كامل من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وطيران الجيش .وأوضح أن 13 عملية استباقية نفذت في مناطق الحدود الفاصلة مع القيادات الأخرى وأسفرت عن تدمير مضافات وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء ، لافتاً الى أن طيران الجيش نفذ (12) طلعة جوية ساندة للخطة الأمنية . وأشار الى أن عدد الزائرين بلغ مليوناً ومئة ألف زائر ، مؤكداً انتشار 1050 موكباً خدمياً في سامراء وبلد والدجيل وعلى طول طريق تنقل الزائرين . وبين ان التنسيق عالٍ مع حكومة صلاح الدين والعتبات المقدسة في سامراء والدجيل ورؤساء الوحدات الإدارية ضمن قاطع المسؤولية، مؤكدا انتهاء مراسيم الزيارة دون أي حادث يذكر وهذا بفعل نجاح الخطة الأمنية.

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