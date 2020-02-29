الاقتصاد السياسي للعراق 2020: قصة عجز الموازنة الاتحادية والانهيار المحتمل للاقتصاد الوطني

2020/02/29 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسين علاوي* قصة الاقتصاد في العراق بدأت منذ نهاية الحرب في المدن المحررة وتحرير الأراضي وطرد كيان داعش الإرهابي في عام 2017 ، علامات العجز ما بعد الحرب واضحة جداً والتقديرات الأولية للحرب كانت بواقع 88 مليار دولار … Readmore

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