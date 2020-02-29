محافظ بابل يقرر اختيار معسكر المحاويل بشمال الحلة ليكون مكانا لحجز المشتبه باصابتهم بمرض كورونا

2020/02/29 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة: أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل أن المحافظة قررت اختيار معسكر للجيش في قضاء المحاويل بشمال الحلة ليكون مكانا لحجز المشتبه باصابتهم بمرض كورونا.وقال منديل إن “اختيار المعسكر جاء لمساحته الواسعة ولبعده عن المناطق السكنية وبالتالي احتمالية نقل … Readmore

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