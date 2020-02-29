تأجيل مهرجان البحرين السينمائي بسبب كورونا

2020/02/29 | 15:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت إدارة مهرجان "البحرين" السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك التزاما بتوصية وزارة الداخلية البحرينية وقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار .

وعلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين ابتداء من اليوم السبت 29 شباط، حفاظا منها على سلامة الجميع.

من ناحيتها قالت منصورة الجمري رئيس مهرجان البحرين السينمائي الدولي، إن "تأجيل موعد انعقاد المهرجان إلى إشعار آخر لا يعني الإلغاء النهائي".

وأضافت أن "تأجيل المهرجان جاء إثر تأجيل هيئة الثقافة فعاليتها لمدة أسبوعين، وأن الأمر يرتبط بقرار الثقافة، خاصة أن المهرجان سيكرم وزيرة الثقافة البحرينية في دورته الأولى".

وأوضحت أن "إدارة المهرجان تواصلت مع كافة الضيوف وأبلغتهم بالإرجاء حتى موعد آخر، لم يحدد بعد، خاصة أن عدد الحضور محدود، إلا أنه من المأمول أن يحدد الموعد الجديد بعد أسبوعين".

وكان من المرتقب أن تقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي، تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 4 لغاية 8 آذار 2020 برعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ويقام المهرجان بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائهما في منطقة الخليج العربي.

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