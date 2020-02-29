أردوغان يطلب من بوتين التنحي جانبا في سوريا

2020/02/29 | 15:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنحى روسيا جانبا في سوريا وتترك لتركيا التعامل مع قوات الحكومة السورية بمفردها.وقالت تركيا بعد مقتل عدد من جنودها في … Readmore

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