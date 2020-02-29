رغم المخاطر الكبيرة.. إعادة فتح معبرين بين العراق وإيران

2020/02/29 | 15:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وكالة "فارس" الإيرانية يوم السبت عن إعادة فتح معبرين حدوديين أمام تدفق السلع بين العراق وإيران.

ويأتي هذا التطور رغم تسجيل إيران ارتفاعاً تدريجياً بحالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا الجديد، حيث تشير أخر أرقام طهران إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 43 والمصابين إلى 593.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي قوله إنه تمت إعادة فتح معبري الشيب والشلامجة أمام تدفق السلع بين إيران والعراق.

وأشار لطيفي إلى أنه بحسب اجتماع عقد بين مسؤولي الجمارك الايرانية والعراقية، فقد تم الاتفاق أيضاً على إعادة معبر زرباطية لوضعية العمل السابقة لتبادل السلع اعتبارا من يوم غد الأحد.

وسجل العراق 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، 5 منها في كركوك، واثنتان في بغداد، وأخرى في النجف، وكلها لأشخاص قدموا من إيران.

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