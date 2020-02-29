أثيل النجيفي: أطراف سياسية ترى أن ’’فيروس كورونا’’ فرصة لتخفيف التظاهرات في العراق

2020/02/29 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال محافظ نينوى الأسبق، والقيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي السبت (29 شباط 2020)، إن ا...





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