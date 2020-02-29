2020/02/29 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تأجيل 5 مباريات بالكالتشيو كان مقررًا إقامتها هذا الأسبوع بدون جمهور.ووفقًا لبيان الاتحاد الإيطالي، فإنه تقرر تأجيل 5 مباريات من الجولة الـ 26 بالدوري، وهي يوفنتوس ضد إنتر ميلان، وبارما أمام سبال، وميلان ضد جنوى، وساسولو أمام بريشيا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.وكان الاتحاد الإيطالي قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. تأجيل 5 مباريات بالكالتشيو بضمنها قمة اليوفي والإنتر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. تأجيل 5 مباريات بالكالتشيو بضمنها قمة اليوفي والإنتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).