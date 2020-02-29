النفط يهوي لأقل سعر في أكثر من عام ويتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2016

2020/02/29 | 15:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك (رويترز) – هوت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مكبدة العقود الآجلة أشد خسائرها في أسبوع واحد منذ 2016، مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد … Readmore

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