تأجيل خمس مباريات في الدوري الإيطالي للقدم بسبب فيروس كورونا

2020/02/29 | 15:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إنها قررت تأجيل خمس مباريات في البطولة هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا بما في ذلك المباراة بين يوفنتوس حامل اللقب وانتر ميلان.وستقام جميع … Readmore

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