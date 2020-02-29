2020/02/29 | 15:58 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل واصدار الاجازات في بغداد وكافة المحافظات من زخم بشري وبغية الحفاظ على المواطنين وعلى منسوبينا وللوقاية من تفشي فايروس كورونا والسيطرة عليه...

تعلن مديرية المرور عن تعليق العمل في مواقع التسجيل واصدار الاجازات في عموم العراق الحبيب للحفاظ على سلامة المواطنين...

حفظ الله العراق ارضاً وشعباً....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).