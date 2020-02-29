بعد الأحوال المدنية.. تعليق عمل مواقع تسجيل المرور في عموم العراق

2020/02/29 | 16:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت مديرية المرور العامة تعليق العمل بمواقع التسجيل في عموم العراق، وذلك بعد ايقاف عمل اصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر الاحوال المدنية منعا لانتشار “كورونا”.وقالت مديرية المرور في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنها قررت “تعليق العمل بمواقع التسجيل في عموم العراق”.وفي وقت سابق قررت […]

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