إقليم كوردستان ينشر إرشادات فيديوية للوقاية من كورونا

2020/02/29 | 16:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرشادات فيديوية لتبث على وسائل الإعلام المختلفة في إطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

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