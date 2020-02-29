التفسير القانوني في حال عدم منح الثقة لمحمد علّاوي: الكتلة الأكبر لا علاقة لها

2020/02/29 | 16:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



فسّر الخبير القانوني علي التميمي، السبت، الموقف القانوني المتعلق في حال عدم منح الثقة للمكلف محمد توف...

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