2020/02/29 | 16:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الفتـح لـ/ نينـا / : ابلغنـا علاوي رفضنا تمرير مرشحـي كابينتـه الوزاريـة الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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