فرق التعقيم تواصل عملها داخل ساحات الاعتصام

2020/02/29 | 16:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}تابعت فرق التعقيم التابعة لمديرية الدفاع المدني عملها في تعقيم ساحات الاعتصام في كافة المحافظات، حيث دخلت اليوم السبت إلى ساحة اعتصام البصرة لتعقيم خيم المعتصمين وكافة جوانب الساحة للوقاية من انتشار فايروس كورونا،

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