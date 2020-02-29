إعادة فتح معبرين بين العراق وإيران رغم مخاطر

2020/02/29 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت تقارير ايرانية، اليوم السبت عن إعادة فتح معبرين حدوديين أمام تدفق السلع بين العراق وإيران.ويأتي هذا التطور رغم تسجيل إيران ارتفاعاً تدريجياً بحالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا الجديد، حيث تشير أخر أرقام طهران إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 43 والمصابين إلى 593ونقلت وكالة فارس الايرانية ، عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية ، روح الله لطيفي ، قوله إنه تمت إعادة فتح معبري الشيب والشلامجة أمام تدفق السلع بين إيران والعراق.وأشار لطيفي إلى أنه بحسب اجتماع عقد بين مسؤولي الجمارك الايرانية والعراقية، فقد تم الاتفاق أيضاً على إعادة معبر زرباطية لوضعية العمل السابقة لتبادل السلع اعتبارا من غدا الأحد. وسجل العراق 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، 5 منها في كركوك، واثنتان في بغداد، وأخرى في النجف، جميعها لأشخاص قدموا من إيران.

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