2020/02/29 | 16:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإتصال هاتفي..النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي يطمئن على صحة المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس

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