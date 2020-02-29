لتعلم الأحرف الأبجدية.. متحف الناصرية يتبنى مشروعاً تربوياً

2020/02/29 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفّ مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق، اليوم السبت، أن وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبدالامير الحمداني، وجه بتبني متحف الناصرية مشروعاً تربوياً كبيراً وهو اصدار كراس لتعلم الاحرف الابجدية.وقال مدير المتحف، عامر عبد الرزاق في بيان تلقت “العهد نيوز” أن “الكراس يهدف الى تعلم طلاب المدارس ورياض الأطفال بطريقة مصورة كتابة […]

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