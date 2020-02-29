لن تصدق.. هذا هو قاتل شيخ عشائر آل حميد وزوجتة بذي قار

2020/02/29 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شرطة ذي قار، يوم السبت، عن إلقائها القبض على قاتل الشيخ عبد الصاحب سعدون وزوجته في محافظة الأنبار.

وقال قائد الشرطة ناصر الأسدي في تصريح صحفي، إنه "تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم من خلال متابعة الكاميرات، واعترف بجريمته خلال التحقيق معه، فضلاً عن اعترافه على شريكه في الجريمة والذي تم إلقاء القبض عليه أيضاً".

وأوضح الأسدي أن "القاتل هو حفيد الشيخ عبد الصاحب، وكان دافعه السرقة".

وكان الشيخ عبد الصاحب سعدون، شيخ عشائر آل حميد، قد قتل إلى جانب زوجته، الجمعة، طعناً بآلات بالسكاكين في محافظة ذي قار.

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