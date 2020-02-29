محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....14

2020/02/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي سعي الماركسية في الواقع العيني:إن الماركسية كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، عندما تسود في واقع معين، لا تسود فيه كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، بل من أجل أن يتغير الواقع:1) من واقع له منطلقات غيبية / خرافية، لبناء منظومته الفكرية، التي تحكم ممارسته، إلى واقع يعتمد المنطلقات المادية، في بناء منظومته الفكرية، التي تحكم ممارسته المتقدمة، والمتطورة.2) أن المنطلقات الغيبية، والدينية، والخر......

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