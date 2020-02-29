محيي الدين محروس - ما وراء فتح الحدود التركية للاجئين باتجاه أوروبا!

2020/02/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس التساؤل المشروع هو: إلى ماذا يهدف أردوغان من وراء فتح الطريق للاجئين السورين باتجاه أوروبا؟ على المستوى الداخلي: من المعروف بأن قوى المعارضة اليسارية واليمينية التركية تؤجج استياء شعبي عام تجاه استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين.وأردوغان بفتحه الحدود أمام اللاجئين لمغادرة تركيا يريد امتصاص هذا الرأي المُعارض له…على المستوى الدولي: على خلفية الضربات الجوية الروسية ......

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