الصحة توضح حقيقة نقل مصاب بفايروس ’’كورونا’’ من قبل الدفاع المدني

2020/02/29 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفت وزارة الصحة، اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول تسجيل حالة جديدة ونقلها إلى احد المؤسسات الصحية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “لبعهد نيوز” وتحدث عن حالة تم نقلها امس، إن “مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة أكدا ان الحالة التي نقلت هي مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية وتم […]

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